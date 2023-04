Alonso hofft auf Derby-Verlegung

Federico Gambarini/dpa

Würde ein Verlegung des Derbys gegen den 1. FC Köln begrüßen: Bayer-Coach Xabi Alonso

Trainer Xabi Alonso würde eine mögliche Verlegung des Derbys in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln wegen der Halbfinal-Teilnahme von Bayer Leverkusen in der Europa League begrüßen.

"In anderen Ländern geschieht das oft. Nun sind wir die letzte deutsche Mannschaft in Europa. Deshalb kann das passieren. Und es könnte uns helfen", sagte der Spanier: "Deshalb sind wir dankbar, dass es diese Gespräche gibt. Aber wir müssen noch etwas warten. Hoffentlich kommt die Entscheidung noch heute."

Statt am Sonntag, dem 7. Mai, soll das Spiel nun am Freitag, dem 5. Mai, um 20.30 Uhr stattfinden. Bayer hätte durch die Verlegung dann sechs statt nur vier Tagen Zeit, sich auf das Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom am Donnerstag, dem 11. Mai vorzubereiten.

Das für den 5. Mai vorgesehene Abend-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 wäre von der Verschiebung aller Voraussicht nach nicht betroffen.

DAZN ist sowohl am Freitag als auch am Sonntag Rechte-Inhaber für die Live-Spiele. "Bislang ist niemand mit dem Wunsch auf uns zugekommen, das Bundesliga-Spiel in Mainz zu verlegen", erklärten die Schalker: "Wir rechnen fest damit, dass die Partie am nächsten Freitag wie geplant stattfindet. Eine so kurzfristige Änderung des Spielplans wäre allein mit Blick auf die bereits geplante Anreise unserer Fans, die uns wie bei jedem Auswärtsspiel zahlreich begleiten werden, nicht nachvollziehbar und entgegen den Interessen der mitreisenden Schalker."