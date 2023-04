Zinsberger und Co. erwartet Rekordkulisse

APA/dpa

Zinsberger hat den Aufstieg ins Finale im Visier

Vor einer Rekordkulisse spielen Torfrau Manuela Zinsberger und Rechtsverteidigerin Laura Wienroither mit Arsenal um den Einzug ins Finale der Frauen-Champions-League. 55.000 Zuschauer werden am Montag (18.45 Uhr) im Emirates Stadion von London im Halbfinal-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg erwartet. Arsenal hat nach einem 2:2-Auswärtsremis gute Karten, das Endspiel am 3. Juni in Eindhoven gegen den FC Barcelona zu erreichen.

Arsenal hatte in der Runde zuvor Bayern München rausgeworfen und mit den beiden Österreicherinnen im Hinspiel in Wolfsburg einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Nun wollen so viele Fans wie noch nie bei einem Frauen-Clubmatch in England den zweiten Einzug in ein Champions-League-Finale live miterleben. "Wir lieben es, vor unseren Fans zu spielen. Gemeinsam können wir es schaffen, Arsenal erneut ins Finale zu bringen. Das ist unser Traum", sagte Trainer Jonas Eidevall. Mit Beth Mead, Vivianne Miedema, Kim Little und Leah Williamson fallen aber weiter vier Leistungsträgerinnen aus.

