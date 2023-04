Real Madrid vorerst ohne Modric

JAVIER SORIANO, APA

Luka Modric ist vorerst zum Zuschauen verdammt

Champions-League-Sieger Real Madrid muss in der entscheidenden Saisonphase auf Mittelfeld-Maestro Luka Modric verzichten.

Der kroatische Fußball-Nationalspieler hat sich nach Angaben der Königlichen beim 2:4 beim FC Girona eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus.

Spanischen Medien zufolge wird der 37-Jährige mindestens die Ligaspiele gegen UD Almeria am Samstag (18.30 Uhr/DAZN) und bei Real Sociedad am kommenden Dienstag verpassen. Außerdem droht er für das Pokalfinale am 6. Mai gegen CA Osasuna auszufallen.

Drei Tage später trifft Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse auf Topfavorit Manchester City.