Dardai fürchtet "hungrigen" FC Bayern

Hertha BSC muss gegen den FC Bayern ran

Trainer Pal Dardai vom Bundesliga-Schlusslicht Hertha BSC glaubt an einen Punktgewinn beim Rekordmeister Bayern München.

"Ich will jetzt hier nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Wenn ich sagen würde, dass ich weiß, wie wir die Bayern auswärts schlagen, würde ich etwas sagen, was ich noch nicht gemacht habe", sagte Dardai am Freitag: "Natürlich versuchen wir, das Beste zu machen. Ich glaube, einen Punkt kannst du zusammenkratzen."

Um die Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zu ärgern, wolle der Ungar "einige Sachen sehen", sagte er: "Mittelfeldpressing, Gegenpressing. Wenn der Gegner zurückspielt, schieben wir raus, wir müssen zweite Bälle gewinnen. Und natürlich Standards."

Gleichzeitig wisse Dardai um die Stärke der Bayern, die nach ihrem Sturz von der Tabellenspitze angefressen seien. "Dort erwartet uns ein hungriger Löwe. Die haben auch viele Punkte liegen lassen. Die werden alles dafür geben, um uns zu schlagen", sagte der 47-Jährige.

Hertha ist mit 22 Punkten Tabellenletzter und hat fünf Spieltag vor Schluss drei Zähler Rückstand auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang 16.