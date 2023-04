"Drei Fehlentscheidungen": Terzic übt Kritik an Stegemann

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Edin Terzic war nach dem Remis des BVB in Bochum außer sich

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund (1:1) hatte gleich mehrere strittige Szenen zu bieten - die nach Meinung von Edin Terzic allesamt gegen seine Mannschaft entschieden wurden. Der BVB-Trainer sprach im Anschluss von "drei Fehlentscheidungen".

VfL Bochum - Borussia Dortmund (1:1)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Die Art und Weise, wie die Mannschaft gekämpft hat, das ist es, was wir im Abstiegskampf brauchen. Es war ein glücklicher und trotzdem verdienter Punkt. Mein Job ist es nicht, den Schiedsrichter zu kommentieren, ich bin froh, dass es da keinen Elfmeter gab."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es gab drei Schlüsselszenen in diesem Spiel, drei Fehlentscheidungen, die mehr als unglücklich für uns gelaufen sind: Das Gegentor und die beiden Elfmeterszenen. Ich habe dem kompletten Schiedsrichtergespann gesagt, was ich von den Entscheidungen halte und wie viel hier auf dem Spiel steht. Es ist für uns und für mich persönlich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen. Und ich habe den Schiedsrichter einfach nur gebeten: Schau es dir noch mal an. Das hat er nicht getan."