SKN St. Pölten in 2. Liga wieder voran

Luis Hartwig (rechts) schlug einmal für den SKN zu

Der SKN St. Pölten hat die Tabellenführung in der 2. Liga mit einer souveränen Vorstellung im "Ländle" zurückerobert.

Nach einem 3:0 (1:0) beim neuntplatzierten FC Dornbirn schoben sich die Niederösterreicher am Samstag im Aufstiegsrennen wieder an Blau Weiß Linz vorbei. St. Pölten geht mit einem Punkt Vorsprung auf die Linzer in die entscheidenden fünf Saisonrunden. Der Dritte GAK hat bereits fünf bzw. vier Zähler Rückstand auf das Führungsduo.

St. Pölten legte forsch los. Julian Keiblinger traf in der 7. Minute und bescherte der Elf von Trainer Stephan Helm einen Start nach Maß. Die Entscheidung schafften die Gäste nach Seitenwechsel. Bochum-Leihgabe Luis Hartwig (49.) traf aus einem sauber ausgespielten Konter mit seinem elften Saisontor, ehe Keiblinger (66.) mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag nachsetzte. Der SKN schrieb den dritten Sieg aus den vergangenen vier Runden an, gegen den GAK gab es ein 0:0. Nächste Woche spielt St. Pölten gegen Vorwärts Steyr, ehe am 12. Mai der Schlager gegen Blau Weiß in St. Pölten ansteht.

