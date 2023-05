Barcas neues Wunderkind: Ein zweiter Lionel Messi?

IMAGO/Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a

Historisch: Der 15-jährige Lamine Yamal kommt beim FC Barcelona für den 18-jährigen Gavi aufs Feld

Lamine Yamal hat mit 15 Jahre als jüngster Spieler des FC Barcelona in der Primera Division debütiert - und wird Vergleiche mit Lionel Messi aushalten müssen.

Wunderkind Lamine Yamal brauchte keinerlei Anlaufzeit. Kaum hatte der Rekord-Debütant des FC Barcelona im zarten Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen erstmals den Rasen des legendären Camp Nou betreten, prüfte er auch schon den Torwart von Betis Sevilla.

Drei Minuten später chippte das Ausnahmetalent perfekt in den Strafraum zu Ex-Bundesliga-Profi Ousmane Dembele - Yamal hinterließ vor fast 90.000 Zuschauern mächtig Eindruck.

Ein erster Kurzeinsatz nach der Einwechslung (83.) beim 4:0 (3:0)-Erfolg genügte, um nicht nur seinen hochdekorierten Coach Xavi ins Schwärmern zu bringen. "Er kann eine Ära im Klub prägen und ein sehr besonderer Spieler werden", sagte der 43-Jährige, als Spieler Weltmeister, Europameister, mehrmaliger Champions-League-Sieger: "Er hat ein angeborenes Talent im letzten Drittel, das schwer zu finden ist." Ein neuer Lionel Messi also, der Barca so viele Jahre verwöhnte?

Xavi schwärmt von Yamals Qualitäten

Daran glaubt offenbar die spanische Presse. "Das Wunderkind von Barca schreibt Geschichte", titelte die "Marca" nach dem Sieg, der die Katalanen um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen der Meisterschaft wieder ein Stück näher brachte: "Merken Sie sich diesen Namen."

Der steht jetzt bereits in den Klubbüchern. Den bisherigen Rekord Barcas seit Einführung der Primera Division 1929 stellte Vincente Martínez 1941 mit 16 Jahren, neun Monaten und sieben Tagen auf. Yamal, der in La Masia ausgebildet wurde und wird, könne Tore schießen, vorlegen und stecke voller Selbstvertrauen, sagte Xavi: "Wenn man ihn im Training sieht, merkt man, was er drauf hat."

Der nur 165 Zentimeter große Linksfuß wird fortan allerdings mit einer großen Erwartungshaltung und Messi-Vergleichen leben müssen. Der Barca-Ikone hat er in Sachen Debüt immerhin schon etwas voraus: Weltmeister Messi kam 2004 erst mit 17 Jahren zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz für den spanischen Spitzenklub.