Werner verspricht Bayern heißen Tanz in Bremen

Bremen-Coach Werner will Punkte gegen den FC Bayern holen

Trainer Ole Werner hat Tabellenführer Bayern München einen heißen Tanz in der Bundesliga-Begegnung bei Werder Bremen versprochen.

"Mir ist völlig egal, was das Spiel für den Meisterkampf bedeutet. Wir brauchen noch Punkte. Wir werden in das Spiel gehen, um Stück für Stück unsere Chancen zu suchen und es zu gewinnen", sagte der Werder-Coach der "Sport Bild" vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr).

Obwohl Bremen mit einem Polster von sieben Punkten auf die Abstiegszone in die letzten vier Spiele geht, meinte Werner: "Gewarnt muss man immer sein. Wir sind aber nicht in die Saison gestartet mit der Erwartungshaltung, dass wir als Aufsteiger vier Spieltage vor Saisonschluss gerettet sind."

Werner hofft auf Verbleib von Füllkrug und Duksch

Werner machte sich überdies dafür stark, das Sturmduo Niclas Füllkrug (30/Vertrag bis 2025) und Marvin Duksch (29/2024) zu halten. "Sie sind sehr wichtige Spieler für uns, die den Unterschied ausmachen. Ich als Trainer wäre froh, wenn beide bei uns noch lange Fußball spielen, weil das Arbeiten mit ihnen Spaß macht, weil sie eine gewisse Qualität und sich zuletzt weiterentwickelt haben."

Allerdings kenne er "auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen des Vereins", ergänzte Werner. Bremen muss auf dem Transfermarkt Einnahmen erlösen. "Doch aus sportlicher Sicht würde ich beide gerne behalten", betonte der Trainer.