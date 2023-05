Leeds verpflichtet Trainerroutinier

AFP/SID/RUI VIEIRA

Sam Allardyce soll Leeds United vor dem Abstieg retten

Trainerroutinier Sam Allardyce soll Altmeister Leeds United vor dem Abstieg aus der englischen Premier League retten.

Der Klub von Fußball-Nationalspieler Robin Koch gab am Mittwoch die erwartete Verpflichtung des 68-Jährigen als Nachfolger des glücklosen Teammanagers Javi Gracia bekannt.

Gracia erhielt am Mittwoch nach nur zwölf Spielen auf der Bank des dreimaligen Meisters seine Papiere. Allardyce werde Leeds in den verbleibenden vier Ligaspielen betreuen, hieß es von Klubseite.

Der Tabellen-17. steht lediglich aufgrund das besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz.

Allardyce berichtete im Interview mit TalkSport, er habe nach dem Anruf aus Leeds binnen "zwei Sekunden" zugesagt, es habe sofort "gekribbelt" bei ihm. "Ich weiß, dass sie in großen Schwierigkeiten stecken - aber ich habe schon viel erlebt."

Allardyce ist nach dem früheren Leipziger Jesse Marsch, Interimscoach Michael Skubala und Gracia bereits der vierte Trainer in dieser Saison in Leeds. Er hatte in den vergangenen Jahren bereits Sunderland, Crystal Palace und Everton vor dem Abstieg bewahrt.

Außerdem war "Big Sam" in fast 30 Jahren als Coach unter anderem bei den Bolton Wanderers, in Newcastle, Blackburn, bei West Ham United und 67 Tage (ein Spiel) als englischer Nationaltrainer tätig. Mit seinem bislang letzten Klub West Bromwich stieg er 2021 aus der Premier League ab.

Als einer seiner Assistenten ist der Times zufolge der frühere Top-Stürmer Robbie Keane im Gespräch. Leeds hatte sich am Dienstag auch von Sportdirektor Victor Orta getrennt.