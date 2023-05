Arne Dedert, APA

Saisonende für Baumgartlinger

Für Augsburg-Profi Julian Baumgartlinger ist die deutsche Bundesliga-Saison beendet.

Wie der "Kicker" am Donnerstag berichtete, erlitt der Ex-ÖFB-Teamkapitän am Samstag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt eine Außenmeniskusverletzung im linken Knie und wurde bereits am Mittwoch operiert. Ebenfalls am linken Knie hatte sich Baumgartlinger bereits im Jänner und September 2021 Operationen wegen Kreuzbandverletzungen unterziehen müssen.

Ob der 35-jährige Mittelfeldspieler seine Karriere fortsetzt, ist offen. Sein Vertrag bei Augsburg läuft in diesem Sommer aus.

apa