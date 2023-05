Bremen will endlich wieder die Bayern ärgern

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Jubeln Friedl (r.) und Duksch (l.) auch gegen den FC Bayern?

Jürgen Klinsmann stand unter Schock. Als Mesut Özil, Claudio Pizarro und die anderen den großen FC Bayern mit 5:2 zerlegt hatten, war Werder Bremen in der Tabelle tatsächlich schon wieder vorbeizogen. Wie so oft. Früher.

Seit diesem Triumph vor fast 15 Jahren in München ging für Werder nichts mehr gegen Bayern, aber diese Horrorbilanz interessiert Bremens Kapitän Marco Friedl nicht. Denn "es bringt nichts, sich im Vorfeld mit all den Zahlen zu beschäftigen oder zu schauen, wie die letzten 20 Spiele gelaufen sind", sagte Friedl dem SID.

Der Innenverteidiger war im Sommer 2008 kurz vor dem 5:2 in die Jugend nach München gewechselt, nun will er endlich wieder einmal für einen Werder-Coup gegen seinen Ex-Klub sorgen und so für den Tabellenführer im Titelkampf zur Stolperfalle werden (Samstag, 18.30 Uhr).

Bremen gegen Bayern zuletzt oft ohne Chance

Er werde "immer Sympathien für diesen Verein haben", sagte Friedl, schließlich wurde der Österreicher in München Profi: "Aber es ist ja klar, dass ich mich extrem freuen würde, wenn ich Bayern mit meiner Mannschaft am Samstag Steine in den Weg legen könnte." Denn auch für den Tabellenzwölften geht es "um viel, jeder Punkt kann Gold wert sein", sagte Friedl, der 2015 von der Isar nach Bremen gewechselt war.

Werder gegen Bayern - mehr Tradition geht kaum. Früher spielten sie um Titel, lieferten sich legendäre Duelle. Lange her. Zuletzt war für die Grün-Weißen nichts zu holen - die letzten 13 Heimspiele gegen Bayern gingen alle verloren, seit nun 26 Bundesliga-Spielen warten sie auf einen Sieg.

Doch vielleicht geht "mit einem Sahnetag" diesmal ja etwas, wenn der Dauermeister angezählt anreist? Und zudem eine Extra-Belohnung winkt?

Bremen-Kapitän Friedl glaubt an Chance gegen den FC Bayern

Natürlich ist auch Werder nicht entgangen, "dass die Bayern in dieser Saison schon das eine oder andere Spiel verloren haben, dass sie in gewissen Situationen ein bisschen straucheln - und das versuchen wir auszunutzen", sagte Friedl, der am liebsten gegen Bayern das Saisonziel perfekt machen würde: "Wir wollen unbedingt den wichtigen Schritt machen, die Punkte einsammeln, die wir noch brauchen für den Klassenerhalt. Wir haben schwierige Gegner im Endspurt - und das beginnt mit den Bayern am Samstag."

In den vergangenen Jahren war Bayern "zu diesem Zeitpunkt gefühlt schon oft mit 15 Punkten Vorsprung vorne, das ist in diesem Jahr nicht der Fall", sagte Friedl: "Man sieht daran, dass jeder jeden schlagen kann in diesem Jahr. Und wir wollen versuchen, die Bayern zu schlagen." Nach 5341 Tagen wird es ja auch mal wieder Zeit.