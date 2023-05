SPD-Chef hofft auf Meisterschaft des FC Bayern

IMAGO/Felix Zahn/photothek.net

Lars Klingbeil ist seit 2012 Mitglied des FC Bayern München

SPD-Chef Lars Klingbeil freut sich, dass der FC Bayern München das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga als Spitzenreiter angeht.

"Das ist auch der richtige Anspruch. Jetzt liegt es an uns", sagte Klingbeil, der auch dem Verwaltungsbeirat des deutschen Fußball-Rekordmeisters angehört, dem Radiosender "Antenne Bayern".

Ziel müsse es nun sein, alle Spiele zu gewinnen und deutscher Meister zu werden. "Danach kann man dann in Ruhe die Saison analysieren. Aber jetzt sollten sich erst mal alle darauf konzentrieren, dass wir die letzten Spiele gewinnen", sagte der SPD-Vorsitzende.

Der 45-Jährige ist seit 2012 Mitglied des FC Bayern München und sehr angetan von Trainer Thomas Tuchel. "Ich finde ihn super. Ich freue mich, dass er da ist und glaube, dass er wirklich die Chance hat, eine lange Phase beim FC Bayern zu prägen", sagte Klingbeil über den Nachfolger von Julian Nagelsmann.

Die Münchner müssen im viertletzten Saisonspiel an diesem Samstag bei Werder Bremen antreten. Verfolger Borussia Dortmund geht mit nur einem Punkt Rückstand in den 31. Spieltag und empfängt erst am Sonntag den VfL Wolfsburg.

Nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal ist die Meisterschaft die letzte Titelchance für den FC Bayern in dieser Saison.