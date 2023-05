Ronaldo erhält Ehrenmedaille der Stadt Lissabon

AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

Ronaldo startete bei Sporting Lissabon seine Profikarriere

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird mit der Ehrenmedaille der Stadt Lissabon ausgezeichnet.

Das teilte die Stadtverwaltung der portugiesischen Hauptstadt am Donnerstag mit. Der 38-Jährige habe Lissabon immer auf der ganzen Welt "verteidigt, gefördert und vertreten", wurde Lissabons Bürgermeister Carlos Moedes in der Erklärung zitiert. Die Auszeichnung sei "eine Hommage an einen Jungen, der in Lissabon zum Mann wurde."

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo wurde auf der portugiesischen Insel Madeira geboren und kam 1997 mit zwölf Jahren nach Lissabon. Dort spielte er zunächst in der Jugendakademie von Sporting Lissabon, ehe er am 14. August 2002 im Spiel gegen Inter Mailand für Sporting sein Profidebüt gab. Aktuell spielt der Stürmer in Saudi-Arabien bei Al-Nassr.