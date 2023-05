Eintracht-Präsident Fischer tritt zurück

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Steht offenbar vor dem Rücktritt: Eintracht-Präsident Peter Fischer

Es ist offiziell! Peter Fischer wird als Präsident von Eintracht Frankfurt Anfang 2024 zurücktreten.

Zuerst hatte der "kicker" über den bevorstehenden Rückzug berichtet, am Freitag bestätigte der Bundesliga-Klub die Personalie dann offiziell.

Fischer werde sein Amt an der Vereinsspitze der Hessen dann nach fast 24 Jahren aufgeben.

"Ich habe in den zurückliegenden 23 Jahren viel Kraft und Energie in das Amt und den Verein gesteckt. Hätte mir zu meinem Amtsantritt im Jahr 2000 jemand gesagt, auf welche Meilensteine wir heute zurückblicken können, hätte ich es ganz sicher nicht geglaubt. Gemeinsam haben wir die Eintracht sowohl sportlich als auch wirtschaftlich auf gesunde Beine gestellt, wir sind von seinerzeit 4.700 auf heute über 125.000 Mitglieder gewachsen, haben den alten, maroden Riederwald gegen ein modernes Sportleistungszentrum getauscht und deutlich gemacht, für welche Werte wir einstehen. Auf diese Entwicklung meiner Eintracht bin ich unheimlich stolz", schrieb Fischer in einer Vereinsmitteilung.

Danach führte er aus: "Doch zurückblickend haben mir die 23 Jahre sehr viel abverlangt, auch gesundheitlich. Zudem haben mir die letzten Monate sehr deutlich gezeigt, dass ich mich intensiver um meine Familie kümmern und diese schützen muss. Zwar habe ich immer wieder betont, dass ich mir bewusst bin, dass es die Privatperson Peter Fischer nicht mehr gibt. Die zurückliegenden Wochen haben aber Grenzen überschritten", so der 67-Jährige.

Immobilienkaufmann Matthias Beck, Mitglied im Eintracht-Verwaltungsrat, wurde von Fischer als dessen Nachfolger vorgeschlagen.

Die Amtsübergabe ist bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Anfang 2024 geplant. "Bis dahin wird Peter Fischer die Geschicke des Vereins leiten und die Übergabe der Geschäftsbereiche bestmöglich vorbereiten", hieß es auf der SGE-Homepage.

Fischer soll Eintracht-Ehrenpräsident werden

"Peter Fischer ist der erfolgreichste Präsident der Geschichte unserer Eintracht. Seine Verdienste um den Verein sind unermesslich. Aufgrund dessen wird der Verwaltungsrat dem Ehrenrat vorschlagen, Peter Fischer im Rahmen der kommenden Mitgliederversammlung zum Ehrenpräsidenten zu ernennen", so Felix Wirmer, Vorsitzender des Verwaltungsrates, in der Mitteilung vom Freitag.

Fischer steht seit August 2000 an der Spitze der Eintracht, wurde im September 2022 mit großer Mehrheit für weitere vier Jahre gewählt. In den vergangenen Jahren positionierte er sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechtspopulismus, wurde 2021 mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sport Bundes (DOSB) ausgezeichnet.

Unter Fischers Führung wurde der Fußball-Bundesligist auch sportlich zum Vorzeigeverein. 2018 gewannen die Hessen den DFB-Pokal, aktuell sind die Frankfurter amtierender Europa-League-Sieger.

Das Team von Trainer Oliver Glasner spielte erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League - scheiterte im Achtelfinale. Am 3. Juni steht die Eintracht im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Vorjahresgewinner RB Leipzig.