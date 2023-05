SGE mit "voller Konzentration" in den Bundesliga-Endspurt

IMAGO/Jürgen Kessler

Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt wollen nach Europa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf Abwehrspieler Tuta verzichten.

Der Brasilianer habe sich beim Halbfinal-Erfolg im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart an der Schulter verletzt, sagte Trainer Oliver Glasner. Der Innenverteidiger werde am Samstag (15:30 Uhr/Sky) von Almamy Toure ersetzt. Hinter dem Einsatz von Kapitän Sebastian Rode steht wegen muskulärer Probleme ein Fragezeichen.

"Ich erwarte eine richtig gute Hoffenheimer Mannschaft, die über enorm viel Qualität verfügt", schwärmte Glasner: "Sie müssten mit der Qualität eigentlich um die europäischen Plätze mitspielen. Wir haben großen Respekt."

Rund 15.000 mitreisende Eintracht-Anhänger werden für eine Art Heimspiel-Kulisse sorgen. "Wir freuen uns, dass das halbe Stadion mit unseren Fans voll ist", führte der Österreicher aus.

Trotz des Finaleinzugs im Pokal und des Abrutschens nach neun sieglosen Spielen in der Liga werde sein Team das Tagesgeschäft nicht vernachlässigen. "Wir sind drei Punkte hinter Rang sieben", betonte Glasner: "Wenn wir Pokalsieger sind, sind wir in Europa. Wenn Leipzig Pokalsieger ist, kommt der Siebte nach Europa. Von dem her haben wir in der Liga auch alle Chancen - volle Kraft, volle Konzentration, volle Leidenschaft auf die Bundesliga."

Sein Team dürfe sich keinesfalls "drauf verlassen, das Finale zu gewinnen und fix in Europa zu sein".