Aufstieg perfekt! VfB Lübeck kehrt in die 3. Liga zurück

IMAGO/CB/SID/CB

Der VfL Lübeck feiert die Rückkehr in die 3. Liga

Der VfB Lübeck steht als zweiter Aufsteiger in die 3. Liga fest. Die Hanseaten können in der Regionalliga Nord nach dem 1:0 (0:0) bei der SV Drochtersen/Assel am Freitagabend nicht mehr vom einzigen Konkurrenten Hannover 96 II eingeholt werden.

Zuvor hatte bereits Preußen Münster in der West-Staffel den Aufstieg geschafft.

Die Lübecker kehren damit zwei Jahre nach dem Abstieg wieder in die 3. Liga zurück. Der frühere Zweitligist profitierte dabei auch von ausgebliebenen Lizenzanträgen der Konkurrenz.

Die Zweitvertretung des Hamburger SV, die bei einem Spiel mehr einen Punkt vor dem VfB auf Platz eins liegt, verzichtete auf eine Bewerbung. Einzig die Hannoveraner stellten neben Lübeck einen Antrag.

Die Regionalliga Nord stellt gemäß der jährlichen Rotation in diesem Jahr einen direkten Aufsteiger. Die Staffeln West und Südwest haben feste Aufstiegsplätze. Den vierten Aufsteiger ermitteln die Meister der Ligen Nordost und Bayern in Hin- und Rückspiel.