Ex-Nationalspieler wegen Drogenhandels verhaftet

Colombian National Police/SID/HANDOUT

Osorio wurde erneut erhaftet

Der ehemalige kolumbianische Fußball-Nationalspieler Diego Osorio ist erneut wegen Drogenhandels festgenommen worden.

Wie aus einer Polizeimeldung von Freitag hervorgeht, wurde der 52-Jährige an einem kolumbianischen Flughafen mit beinahe zwei Kilogramm Kokain erwischt, als er versuchte einen Flug nach Madrid anzutreten.

Für Osorio, der die Drogen in Schuhen versteckt hatte, ist es bereits die dritte Verhaftung wegen vergleichbarer Vergehen - 2016 wurde er zu Hausarrest verurteilt. Der ehemalige Verteidiger lief in den 1990er-Jahren 17 Mal für die kolumbianische Nationalmannschaft auf. Auf Klubebene spielte er lange für Atletico Nacional in Medellin.