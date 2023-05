Horrorstart besiegelt Pleite von Hannover 96

IMAGO/Blatterspiel

Bei Hannover 96 läuft es nicht rund

Der Karlsruher SC hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga durch einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen Hannover 96 an den Niedersachsen vorbei auf Platz acht geschoben.

Mikkel Kaufmann (4.) und Fabian Schleusener (11.) stellten frühzeitig die Weichen für den KSC-Sieg.

Dem Österreicher Louis Schaub (43.) gelang das Anschlusstor, wobei allerdings viel Glück im Spiel war. Denn Schaub wurde von Marcel Franke bei einem Abwehrversuch angeschossen, der Ball senkte sich über KSC-Keeper Marius Gersbeck ins Tor der Gastgeber.

Nach zuletzt zwei Siegen verloren die 96er wieder eine Partie, während die Badener nach zuletzt zwei Pleiten wieder dreifach punkteten. Die Gäste erholten sich vom raschen Rückstand nicht mehr, ihr Aufbauspiel war fehlerhaft und ohne Esprit.

Karlsruhe hatte das Heft des Handelns in der Hand, bestimmte das Tempo und setzte immer wieder in der Offensive Akzente. Erst nach einer knappen halben Stunde erspielten sich die Hannoveraner ihre erste Chance. Gersbeck parierte einen Schuss von Cedric Teuchert, den Nachschuss setzte Jannik Dehm über das gegnerische Tor.

In der 35. Minute scheiterte Schleusener am gut reagierenden 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler, der das 3:0 für die Gastgeber verhinderte. Erst nach dem Anschlusstor agierten die Norddeutschen effizienter in der Offensive, allerdings ohne Fortune im Abschluss.