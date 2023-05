Schaub trifft erneut für Hannover

APA/dpa

Louis Schaub: Torerfolg, aber Niederlage mit Hannover/Archivbild

Der ÖFB-Internationale Louis Schaub hat am Samstag in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga erneut getroffen, mit Hannover 96 beim KSC aber 1:2 verloren.

Die Karlsruher zogen so an den Norddeutschen vorbei auf Rang acht. Schaub hatte vor zwei Wochen für die 96er exakt am 20. Todestag seines Vaters Fred Schaub gescort. Der Vierte Fortuna Düsseldorf wiederum hielt mit einem 3:0-Heimsieg gegen Holstein Kiel die Chance auf den Aufstieg intakt, drei Runden sind noch zu spielen.

