Überraschender Dämpfer für Union Berlin

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Union Berlin hat wichtige Punkte im Kampf um die Champions League liegen gelassen

Union Berlin hat einen Rückschlag im Kampf um die Champions League zu verkraften. Beim FC Augsburg verlieren die Eisernen 0:1 (0:0).

Während der FC Augsburg das Ende seiner langen Durststrecke frenetisch feierte, liefen die Profis von Union Berlin enttäuscht und mit hängenden Köpfen in ihre Fankurve. Das 0:1 (0:0) beim Angstgegner war für die Eisernen, jetzt Tabellenvierter, ein empfindlicher Rückschlag im spannenden Champions-League-Rennen.

Doch nach wie vor hat Union den großen Traum vor Augen: Schon am kommenden Samstag können die Berliner im Topduell gegen den direkten Konkurrenten SC Freiburg ein Zeichen setzen.

"Wir wollen alles reinhauen, dass wir da gewinnen", sagte Union-Profi Kevin Behrens bei "Sky", der sich für den tollen Support der Fans bedankte: "Es ist überragend, dass wir so viel Unterstützung haben."

FC Augsburg "noch nicht durch"

Die Augsburger richteten schon den Blick auf das nächste Spiel beim VfL Bochum. "Wir sind noch nicht durch, wir müssen nachlegen. Unser voller Fokus liegt auf Bochum", sagte Manager Stefan Reuter am "Sky"-Mikrofon, "die Jungs haben das überragend gemacht, gut verteidigt. Sie haben zu null gespielt, das war das Ziel." Für den FCA war es nach sieben Spielen ohne Sieg im Abstiegskampf der erhoffte und dringend benötigte Befreiungsschlag.

Dion Beljo brachte die Augsburger in der 53. Minute mit seinem dritten Saisontor in Führung. Union setzte damit auch im zwölften Pflichtspiel gegen die Augsburger seine Negativserie (nur ein Sieg bisher) fort, hat aber drei Spieltage vor Schluss nach wie vor alles in der eigenen Hand, sich den großen Traum von der Königsklasse noch zu erfüllen.

Union-Coach Urs Fischer wollte mit einem Kurztrainingslager am Tegernsee vor der Partie für einen Impuls sorgen und "den Teamgeist" beschwören. Doch zunächst taten sich die Eisernen schwer. Der FCA startete trotz der prekären Tabellensituation selbstbewusst. Ohnehin hatte Trainer Enrico Maaßen schon vor dem Anpfiff zur Ruhe gemahnt. Man brauche "keine schlechte Stimmung. Wir haben alles in der eigenen Hand", sagte er.

Beljo besiegelt Niederlage von Union Berlin

Allerdings konnten sich die Berliner vom Augsburger Anfangsdruck schnell befreien. Es entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und guten Chancen für Union, das mehr und mehr die Initiative übernahm: Zweimal war Behrens (16./22.) bei Kopfbällen gefährlich. Zudem scheiterten Sheraldo Becker (27.) und Janik Haberer (28.) an Tomas Koubek.

Der FCA blieb dagegen weitgehend harmlos, hatte aber kurz vor der Pause trotzdem die Riesenchance zur Führung. Doch Beljo traf nach einem schweren Patzer von Union-Keeper Frederik Rönnow nur das Außennetz.

Besser machte er es nach dem Wechsel. Nach Flanke von Ruben Vargas war Beljo zur Stelle, profitierte dabei aber auch von erheblichen Lücken in der Union-Abwehr. Union zeigte sich geschockt. Es fehlten bei allem Bemühen die Ideen, der FCA stand zudem gut. Überhaupt wurden die Augsburger nun mutiger und hatten einige gute Schussmöglichkeiten.