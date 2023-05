Lage des VfL Bochum spitzt sich zu

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der VfL Bochum verliert in Gladbach

Die Lage spitzt sich für den VfL Bochum immer mehr zu. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch unterlag bei Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1) und startet von einem direkten Abstiegsplatz in die abschließenden drei Spieltage.

Enttäuscht und erschöpft schleppten sich die Spieler des VfL Bochum zu ihren Fans und bedankten sich für die Unterstützung. Der Anhang spendete nach dem 0:2 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach Trost. Der Schulterschluss war auch dringend notwendig: Denn nach dem sechsten Spiel ohne Sieg in Serie startet die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch von einem direkten Abstiegsplatz in die abschließenden drei Spieltage.

VfL-Kapitän Anthony Losilla trieb die wachsende Abstiegsnot der Westfalen nach Abpfiff Tränen in die Augen. "Wir müssten kämpfen und alles geben, aber das war in der ersten Halbzeit viel zu wenig. Solch ein Gesicht dürfen wir nicht zeigen. Alle anderen geben alles, aber bei uns fehlt einfach etwas, da müssen wir in den nächsten drei Spiele mehr bringen. Aber wir dürfen nicht aufheben", sagte der Mittelfeldspieler mit brechender Stimme am Sky-Mikrofon.

Nationalspieler Jonas Hofmann (35.) und "Joker" Lars Stindl (90.+1) erzielten die Mönchengladbach Treffer. Der fünfmalige deutsche Meister beseitigte durch den erst zweiten Erfolg in den vergangenen zehn Begegnungen die letzten Zweifel am Klassenerhalt.

Hofmann sah die Wiedergutmachung für das 1:2 vor Wochenfrist beim VfB Stuttgart als gelungen an: "Wir haben gezeigt, dass wir immer noch alles raushauen und fighten und rennen wollen."

Angesichts der zuletzt enttäuschenden Leistungen musste sich Trainer Daniel Farke vor dem Anpfiff einige Pfiffe der Gladbacher Fans anhören. Seine Mannschaft zeigte sich vor 53.797 Zuschauern davon in der ersten Halbzeit unbeeindruckt, ohne dabei zu glänzen.

Florian Neuhaus scheiterte mit dem ersten Abschluss der Gastgeber an Manuel Riemann (19.), zwei Minuten später zögerte Hofmann frei vor dem VfL-Torhüter zu lange. Danilo Soares, der den Ball zuvor leichtfertig an Hofmann verloren hatte, bügelte seinen Fehler wieder aus.

Gladbach blieb auch danach gefährlicher. Manu Kone verzog noch knapp (27.), dann sorgte Hofmann mit einer Direktabnahme auf Vorarbeit von Ramy Bensebaini für die verdiente Führung. Nathan Ngoumou traf vier Minuten später nur die Latte.

VfL Bochum gegen Gladbach zu harmlos

Bochum bot zwar eine engagierte Vorstellung und stemmte sich gegen den drohenden Abstieg, insgesamt waren die Offensivaktionen im ersten Durchgang aber zu harmlos.

Zudem musste Letsch sein Team kurz vor dem Anpfiff umstellen. Für Patrick Osterhage (muskuläre Probleme) rückte Keven Schlotterbeck in die Startelf. Kevin Stöger, Moritz Broschinski (beide krank) und Gerrit Holtmann (Knieprobleme) hatten sich schon vor der Fahrt nach Mönchengladbach abgemeldet.

Letsch reagierte auf die schwache Vorstellung seiner Außenverteidiger Christian Gamboa und Soares und brachte mit Konstantinos Stafylidis und Saidy Janko zur zweiten Halbzeit frische Kräfte. Bochum verstärkte nun die Offensivbemühungen. Die große Chance zum Ausgleich bot sich Philipp Hofmann, doch der Kopfball des Stürmers klatschte an die Latte (59.). Bochums letzte Hoffnungen auf einen Punkt machte Stindl elf Minuten nach seiner Einwechslung zunichte.