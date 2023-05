S04-Jahrhunderttorwart Nigbur feiert 75. Geburtstag

imago sportfotodienst

Norbert Nigbur war jahrelang für den FC Schalke 04 aktiv

Schalkes Jahrhunderttorwart Norbert Nigbur vollendet am Montag sein 75. Lebensjahr. Der Ex-Nationaltorwart und Weltmeister von 1974 war am DFB-Pokalsieg 1972 und der Vizemeisterschaft der Königsblauen im selben Jahr maßgeblich beteiligt.

Das Votum der Anhänger als Jahrhundertkeeper hat für Nigbur einen sehr bedeutsamen Stellenwert: "Das ist für mich die größte Anerkennung, die man bekommen kann. Ich habe irgendetwas bei den Fans gut oder auch richtig gemacht", sagte er im Interview mit den Funke-Medien.

Der Schlussmann drückt Schalke 04 im Abstiegskampf die Daumen, wobei der überraschende 3:2-Erfolg beim FSV Mainz 05 das Team von den Abstiegsrängen katapultierte. "Ich hoffe, dass Schalke in der Bundesliga bleibt, denn da gehört der Klub auch hin", äußerte Nigbur.

Genauso wünsche er es auch "meinem anderen ehemaligen Verein, Hertha BSC". Die Alte Dame feierte am Samstag durch das 2:1 gegen den VfB Stuttgart ebenfalls einen Dreier im Abstiegskampf. Nigbur gibt sich allerdings keinen Illusionen hin: "Schalke hat von den Vereinen unten in der Tabelle das schwerste Restprogramm. Es wird vermutlich bis zum Ende sehr eng."

Im Abstiegskampf komme es in erster Linie auf die Einstellung der Spieler an, so der Ex-Schlussmann. "Wenn man unten steht, spielt der Kopf eine unheimlich große Rolle. Ich war von der Psyche her immer sehr stark", betonte Nigbur.

Die Knappen sind für den Torhüter immer etwas ganz Besonderes gewesen. "Ich habe Schalke 04 mit einem fantastischen Publikum kennengelernt. Die Fans standen immer hinter mir. Und ich habe Schalke auch so erlebt, dass Leute, die von woanders geholt wurden, immer als die sogenannten Heilsbringer galten. Nur komischerweise haben die es nie geschafft", sinnierte die langjährige Nummer eins, "Schalke ist für mich über die Zuschauer eine große Familie."