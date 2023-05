Hertha BSC wähnt sich "auf einem gutem Weg"

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Pal Dardai führte Hertha BSC zum ersten Sieg seit Februar

Der erste Sieg nach acht Spielen ohne dreifachen Punktgewinn setzt bei Hertha BSC neue Kräfte für den Endspurt im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga frei.

"Wir haben uns jetzt eine Minimalchance erarbeitet", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach dem 2:1-Erfolg über den VfB Stuttgart, "das war gestern ein schöner Arbeitssieg." Mit nunmehr 25 Punkten bleiben die Berliner zwar auf dem letzten Tabellenplatz, haben aber den Abstand auf den Relegationsrang, den die Stuttgarter belegen, auf drei Punkte verkürzt.

Dardai sieht in dem gewachsenen Teamgeist einen Erfolgsfaktor, der drei Spieltage vor Saisonende die Hoffnung auf den Klassenerhalt nährt. "Jeder hat früher schon auf dem Platz gekämpft, aber nicht gemeinsam. Das sind verschiedene Sachen", sagte der 47-Jährige, "gemeinsam kann man etwas schaffen, allein ist es schwierig. Das haben sie gefunden und müssen es behalten."

"Du musst noch zwei gewinnen, dann vielleicht"

Der Ungar hofft, dass seine Mannschaft in den Auswärtsspielen beim 1. FC Köln am kommenden Freitag sowie beim VfL Wolfsburg am letzten Spieltag und in der Heimpartie gegen den VfL Bochum noch mindestens zwei weitere Siege schafft.

"Von drei Spielen musst Du noch zwei gewinnen, dann bist Du vielleicht in der Relegation", sagte Dardai mit Blick auf den 16. Tabellenplatz, der zu den Spielen gegen den Dritten der 2. Liga berechtigt.

Allerdings hält der Trainer an seiner vor dem Stuttgart-Spiel herausgegebenen Formel "Vier Spiele - vier Siege" fest: "Wenn Du drei gewinnst, bleibst Du vielleicht direkt in der Liga. Wir wollen das Maximum herausholen."