DullenMIKE kämpft sich ins VBL-Finalturnier in FIFA 23

Marius Becker/dpa

VBL-Einzelmeister DullenMIKE schaffte den ersten Schritt auf seinem Weg zur Titelverteidigung

Dylan "DullenMIKE" Neuhausen hat sich für das Finalturnier der Virtual Bundesliga Einzelmeisterschaft qualifiziert. Erleichtert saß er danach tief in seinen Stuhl gesackt, mit der Meisterschale in der Hand. Der Titelverteidiger zitterte im Elfmeterschießen um das Ticket nach Köln.

"Ich brauche mentale Hilfe", sagte DullenMIKE in seinem Livestream auf Twitch kurz nach dem entscheidenden Elfer. Er wischte den Nervositätsschweiß an seinen Händen am Pullover ab. Der Spieler von Fokus hätte es an diesem Wochenende kaum spannender machen können. Im Schweizer-Modus schaffte er es mit drei Siegen in fünf Spielen nur knapp in die K.o.-Runde.

Nach einer Niederlage gegen Deniel "Denii10" Mutic (2:3; 1;3) fiel DullenMIKE in die Lower Bracket. Dort brauchte er drei Siege in Folge, um seine Chance auf die Titelverteidigung zu wahren. DullenMIKE machte die Serie in einem Herzschlagfinale gegen Underdog Pascal "tamp_bhv" Guscic von SV Meppen perfekt.

Zwei weitere Teamkollegen von Fokus spielten um einen Platz im Finalturnier: Mustafa "Musti" Cankal gelang die Qualifikation souverän über die Upper Bracket, Koray "Kkoray" Kücükgünar flog raus.