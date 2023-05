21-Tore-Wahnsinn im Abstiegskampf der Premier League

IMAGO/Jane Stokes

Everton gelang der Befreiungsschlag in der Premier League

An einem spektakulären Abend hat sich der Abstiegskampf in der englischen Premier League neu sortiert.

Dem FC Everton und Nottingham Forest gelangen Befreiungsschläge, Leicester City rutschte dagegen auf einen Abstiegsplatz ab, Schlusslicht FC Southampton benötigt in den letzten drei Partien ein Wunder. Zwei Tage nach der Krönung des neuen Königs fielen in drei Spielen insgesamt 21 Tore.

Die Saints unterlagen beim direkten Konkurrenten aus Nottingham mit 3:4 (1:3), der Rückstand auf Everton auf dem ersten Nichtabstiegsplatz 17 beträgt schon acht Zähler. Nationalspieler Armel Bella-Kotchap gab bei den ersten beiden Treffern der Hausherren ein unglückliches Bild ab. Noch vor der Pause musste der Innenverteidiger dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Forest und Everton vor der Rettung, Leicester am Rande des Abgrunds

Aufsteiger Forest, für den der frühere Union-Stürmer Taiwo Awoniyi zweimal traf, sprang auf Platz 16. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 18, auf den Leicester zurückfiel, beträgt drei Punkte.

Everton feierte am Montagabend beim 5:1 (3:0) bei Europapokal-Kandidat Brighton and Hove Albion einen unerwarteten Kantersieg. Schon in der ersten Spielminute gingen die Toffees durch Abdoulaye Doucoure in Führung, das Team aus Liverpool legte mit attraktivem Konterspiel weitere Tore nach.

Leicester, 2016 noch Überraschungsmeister, fiel erneut unter den Strich. Die Foxes verloren beim bereits geretteten Aufsteiger FC Fulham um Torhüter Bernd Leno mit 3:5 (0:3), vor allem im ersten Durchgang lieferten die Gäste eine schwache Vorstellung. Altstar Jamie Vardy vergab beim Stand von 1:4 zudem einen Foulelfmeter (66.).