Gosens fit für "Euroderby" in der Champions League

Inter-Star Gosens hatte sich zuletzt die Schulter ausgekugelt

Inter Mailand kann im "Euroderby" gegen Stadtrivale AC wieder mit Fußball-Nationalspieler Robin Gosens planen.

"Wieder zurück, rechtzeitig für das große Spiel am Mittwoch", schrieb der 28-Jährige bei Instagram in Anspielung auf das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Dazu stellte er ein Foto vom letzten Training.

Gosens hatte sich am 30. April bei einem bösen Sturz nach seinem spielentscheidenden Treffer für Inter gegen Lazio Rom (3:1) die rechte Schulter ausgekugelt.

Noch unklar ist, ob Trainer Simone Inzaghi ihn von Anfang an einsetzen wird. Wahrscheinlicher ist ein Einsatz im Ligaspiel gegen Sassuolo am Samstag.