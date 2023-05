Krösche verteidigt Trennung von Glasner

Christian Kolbert, dpa

Markus Krösche erklärt die Trennung von Trainer Oliver Glasner

Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche hat die für das Saisonende angekündigte Trennung von Trainer Oliver Glasner verteidigt.

"Wenn du in meiner Position bist, wirst du immer unbequeme und unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Du wirst auch immer Leute vor den Kopf stoßen. Aber damit muss ich leben, das ist in meiner Job-Beschreibung mit dabei", sagte Krösche mehreren Frankfurter Medien.

Der Europa-League-Sieger hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass Glasner den Klub nach dem Pokalfinale am 3. Juni gegen RB Leipzig verlassen werde.

Krösche: "Entscheidung im Sinne der Eintracht"

"Ich kann meine Entscheidung nicht davon abhängig machen, was andere Leute darüber denken. Aber eines kann sich jeder sicher sein: Ich treffe sie im Sinne von Eintracht Frankfurt", sagte Krösche.

Zuletzt hatte es bei den Hessen einige Turbulenzen gegeben. Der bei vielen Fans beliebte Glasner sah am Samstag beim 1:3 bei der TSG Hoffenheim zunächst die Rote Karte und leistete sich dann eine Wutrede in der Pressekonferenz. Schon in den Wochen davor war der 48 Jahre alte Österreicher oft dünnhäutig aufgetreten.

Die Klärung der Zukunft soll nun helfen. "Wir hatten Unruhe, es gab Spekulationen und Unsicherheit. Jetzt haben wir für klare Verhältnisse gesorgt. Wir wollen alle Kräfte bündeln", sagte Krösche. Glasner solle mit dem Pokalsieg in Berlin "durchs große Tor" gehen. Als Kandidaten für seine Nachfolge gelten Dino Toppmöller und Salzburgs Cheftrainer Matthias Jaissle.