Barcelona kann Meistertitel fixieren

Xavi steht vor erstem Meistertitel als Barcelona-Trainer

Barcelonas Stadtderby steht am Sonntag (21.00 Uhr) unter besonderen Vorzeichen. Sollte Barca auswärts gegen Espanyol gewinnen, wäre der "Blaugrana" der spanische Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Fünf Runden vor Schluss liegt das Xavi-Team 13 Punkte vor Atletico Madrid und 14 Zähler vor Real Madrid. Für Espanyol geht es um den Klassenerhalt - der Vorletzte ist drei Punkte vom ersten Nicht-Abstiegsplatz entfernt.

Der FC Barcelona peilt die insgesamt 27. Meisterschaft an, gleichzeitig die erste seit vier Jahren und die erste in der Amtszeit von Trainer Xavi. Mit dem seit November 2021 amtierenden Ex-Welt- und Europameister gewannen die Katalanen bisher nur den spanischen Supercup in diesem Jahr. In der Champions-League kam in der laufenden Spielzeit schon nach der Gruppenphase das Aus, danach scheiterte man in der Europa League an Manchester United. Im Cup war Real Madrid eine zu hohe Hürde.

In der Liga präsentierten sich die Katalanen jedoch souverän. Von den 33 Partien wurden nur drei verloren, zudem kassierte man in der Meisterschaft nur elf Gegentore. Dank dieser Statistiken ist der Titelgewinn nur noch Formsache - und könnte sogar schon vor dem Anpfiff Realität sein. Sollten der entthronte Titelverteidiger Real, der gegen Getafe am Samstag (21.00 Uhr) im Hinblick auf das Semifinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Manchester City einige Stammakteure schonen dürfte, und Atletico am Sonntag (16.15 Uhr) bei Elche nicht siegen, wäre Barca vorzeitig Champion.

