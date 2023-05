Ortlechner sieht Dragovic-Gerücht als "Idee"

APA/ANDREAS PESSENLEHNER

Dragovic im November 2010 im Derby-Einsatz für die Austria

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner sieht die Möglichkeit auf die Rückkehr von Aleksandar Dragovic als "Idee". "Ich höre zum ersten Mal, dass Dragovic überhaupt Thema bei uns ist", meinte er am Freitag auf den 100-fachen Internationalen angesprochen. Auf Nachfrage sagte Ortlechner: "Ich sage nicht, dass er kein Thema ist. In den Planungen für nächste Saison gibt es viele Spieler, mit denen man sich beschäftigt. Bei vielen ist es eine Idee, bei anderen wird es konkreter."

Dragovic stammt aus dem Austria-Nachwuchs, aktuell steht er bei Serbiens Meister Roter Stern Belgrad noch bis Juni 2024 unter Vertrag. Der 32-Jährige will aber im Sommer eine neue Herausforderung suchen. Mit Blick auf die Austria könnte eine Rückkehr nach Wien vor allem am Finanziellen scheitern. Dem Vernehmen nach ist auch Rapid am Innenverteidiger interessiert. Prinzipiell strebe er einen Wechsel in eine europäische Top-fünf-Liga an, meinte Dragovic selbst zuletzt.

Generell will Ortlechner mit Saisonende Klarheit über den künftigen Kader haben. Dies müsse "grundsätzlich" Ziel sein. Bei den Wienern laufen Verträge der Stammkräfte Lukas Mühl und Marvin Martins aus. Trainer Michael Wimmer erklärte zur Kaderplanung, dass er mit der aktuell zur Verfügung stehenden Mannschaft zufrieden sei. "Wir sind aber im Austausch und suchen natürlich Spieler, die zu unserer Spielidee passen."

Die Wiener dürften aufgrund ihrer finanziell angespannten Lage im Sommer auch Spieler verkaufen. Als Wechselkandidaten gelten U21-Teamkapitän Matthias Braunöder, Spielmacher Dominik Fitz oder Stürmer Haris Tabakovic, der im Frühjahr mit bisher zwölf Toren auf sich aufmerksam machte.

apa