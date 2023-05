Auch Hartberg bleibt in der Bundesliga

APA

Trainer Schopp sichert mit Hartberg den Klassenerhalt

Der TSV Hartberg hat am Samstag den Klassenerhalt in der Bundesliga sichergestellt. Nach einem verdienten 1:0-(1:0)-Erfolg bei Altach steht fest, dass die Truppe von Trainer Markus Schopp 2023/24 in der fünften Saison in Folge im Oberhaus kicken wird. Sangare (13.) sorgte dafür, dass die Steirer drei Runden vor Schluss der Qualifikationsgruppe mit 21 Punkten auf Platz drei liegen und sogar noch mit dem Europacup-Play-off spekulieren dürfen.

Für Altach bleibt die Situation hingegen prekär. Die am Samstag über weite Strecken chancenlosen Vorarlberger sind mit 14 Zählern punktegleich mit Schlusslicht Ried weiterhin Vorletzter. Am kommenden Freitag steht das Schlüsselspiel in Oberösterreich auf dem Programm.

Belohnt wurden für eine offene, flotte Anfangsphase nur die Gäste: Nach einem Corner prallte der Ball im Strafraum zu Sangare, der aus wenigen Metern vìa Fuß von Tormann Casali einschoss. Danach passierte bis zur Pause nicht mehr viel. Die biederen Altacher bemühten sich recht erfolglos um spielerische Lösungen, fanden gegen die gut postierte Gästeabwehr keine echte Chance vor. Ein Versuch von Nuhiu weit neben das Tor (28.) war diesbezüglich die einzig nennenswerte Aktion.

Hartbergs vermeintlicher zweiter Treffer kurz nach der Führung wurde wegen Abseits aberkannt (18.), große Einschussmöglichkeiten waren trotz Dominanz danach ebenfalls Mangelware. Die Steirer wurden nach der Pause gefährlicher. Haudum störte den enteilten Providence in höchster Not (51.), wenig später musste Casali gegen Sangare parieren (55.). Altach wirkte paralysiert, Frieser vergab alleinstehend aus Kurzdistanz aber die Vorentscheidung (65.), seinen Köpfler drehte Casali kurz danach über die Latte (69.).

Im Finish hätte sich dieses Laissez-faire fast noch gerächt. Nur Goalie Sallinger verhinderte bei der einzigen Altacher Chance, einem zentralen Volley von Joker Bukta, den Ausgleich (81.).

