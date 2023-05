WAC fixiert Klassenerhalt in der Bundesliga

GERD EGGENBERGER, APA

Jubel beim WAC über den Klassenerhalt

Der Wolfsberger AC hat mit einem Punktgewinn gegen Austria Lustenau den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bundesliga fixiert. Im Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe trennten sich der WAC und der Aufsteiger aus dem Ländle bei strömendem Regen in der Lavanttal-Arena am Samstag mit 2:2 (2:2). Drei Spiele vor Saisonende führen die Vorarlberger in der unteren Hälfte weiter vor dem WAC, womit beide gute Chancen auf eine Teilnahme im Europacup-Play-off haben.

Die Kärntner von Trainer Manfred Schmid haben mit 22 Zählern acht Punkte Vorsprung auf das Tabellenende. Da Schlusslicht Ried (14) und Altach (14) noch gegeneinander antreten müssen, kann der WAC nicht mehr Letzter werden. Die Lustenauer von Coach Markus Mader blieben auch im vierten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen und haben nun 25 Punkte auf dem Konto.

In einer flotten ersten Spielhälfte vor 3.418 Zuschauern sorgten Fridrikas (17.), der im fünften Match hintereinander traf, und Motika (30.) mit seinem ersten Tor im Lustenau-Trikot für die zweimalige Führung der Vorarlberger. Doch Ballo (24.) und Baribo (36.) mit seinem 14. Saisontor gelang für den WAC jeweils der verdiente Ausgleich.

Schmid musste gegen den Aufsteiger auf den gesperrten Taferner verzichten, am rechten Flügel stand Ballo neu in der Startelf. Mader nahm unterdessen nach dem fixierten Klassenerhalt in der Vorwoche vier Veränderungen vor. Unter anderem startete Helac im Lustenau-Tor statt Schierl. Erstmals wurde Helac bei seinem Bundesligadebüt nach fünf Minuten von Baribo gefordert, der Lustenau-Goalie parierte den Flachschuss aber sicher.

Nach einer Viertelstunde regierte bei Helac aber etwas Unsicherheit, nachdem sich der 24-Jährige bei einem weiten Ball verschätzte. Im Eins-gegen-eins mit Baribo besserte Helac seinen Fehler allerdings aus. Dann begann der Torreigen: Erst versenkte Fridrikas eine abgefälschte Flanke im kurzen Eck, wenig später blieb Ballo nach einem Steilpass in die Tiefe eiskalt. Die Wolfsberger ließen durch Baribo (23.) und Omic (26.) weitere gute Gelegenheiten aus. Entgegen des Spielverlaufs jubelte Motika mit einem platzierten Flachschuss ins kurze Eck, ehe Baribo eine Scherzer-Flanke per Kopf im Tor unterbrachte.

Nach dem Seitenwechsel hatte die Mader-Elf die erneute Führung auf dem Fuß, doch Anderson und Fridrikas scheiterten bei einer Doppelchance (47.). Kurz darauf schoss Anderson aus kurzer Distanz weit drüber (55.). Nach einer Stunde vergab erneut Baribo eine Großchance nach einer schönen Kombination. Danach flachte die Partie ein wenig ab und konnte mit dem Tempo des ersten Durchgangs nicht mehr mithalten. Nach einem Vierfachwechsel von Schmid war der WAC die überlegene Mannschaft in der Schlussphase, doch ein Tor wollte nicht mehr gelingen.

apa