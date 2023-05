Kara-Treffer bei 2:2 von Orlando gegen Columbus

IMAGO/Graham Stokes/Icon Sportswire

Erfolgserlebnis für Ex-Rapidler Ercan Kara in der Major League Soccer (MLS): Der Stürmer leitete am Samstag (Ortszeit) mit einem Tor für seinen Klub Orlando City eine Aufholjagd im Match bei Columbus Crew ein, die mit einem 2:2 belohnt wurde. Das Team aus Florida lag zur Pause 0:2 hinten, Kara erzielte in der 49. Minute den Anschlusstreffer, sein zweites Saisontor. Der Ausgleich durch Duncan McGuire, der für Kara eingewechselt wurde (75.), fiel in der Nachspielzeit (92.).

Die Vancouver Whitecaps mit Alessandro Schöpf kassierten unterdessen eine 1:3-Niederlage bei den Portland Timbers, der 29-jährige Österreicher war bis zur 64. Minute im Einsatz.

apa