Juve-Star Pogba schon wieder verletzt

Juve-Star Pogba muss wohl erneut pausieren

Die Verletzungsmisere von Ex-Weltmeister Paul Pogba hält an. Die "Gazzetta dello Sport" schrieb schon von einer "endlosen Tortur".

Der 30 Jahre alte Franzose musste beim 2:0 von Juventus Turin gegen US Cremonese nach 23 Minuten mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgewechselt werden. Mit Tränen in den Augen verschwand Pogba in der Kabine.

"Es tut uns allen leid. Er hat so viel dafür getan, um wieder zurückzukommen", sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri. Aber Pogba habe "breite Schultern. Er wird auch diese Verletzung überwinden".

Juve-Star Pogba verpasste schon die WM mit einer Verletzung

Pogba hatte vor 13 Monaten für Manchester United sein letztes Spiel von Beginn an bestritten. Danach hatten den Mittelfeldspieler, einst teuerster Fußballer der Welt, zahlreiche Verletzungen zurückgeworfen. Die WM in Katar hatte Pogba wegen einer Knie-OP verpasst. Zuletzt hatte ihn eine Adduktorenverletzung behindert.

Für Juve absolvierte Pogba in dieser Saison deshalb erst zehn Kurzeinsätze. Gegen Cremonese stand er erstmals in der Startelf. Es sei immer "ein Risiko, wenn du ein Jahr lang nicht spielst, vor allem wenn du dann wieder von Beginn an dabei bist", sagte Allegri.