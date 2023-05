Saison für Oswald nach Bandscheiben-OP vorbei

EXPA/REINHARD EISENBAUER, APA

Rückenschmerzen mit Folgen für Ferdinand Oswald

Bundesligist WSG Tirol muss die restlichen drei Saisonspiele ohne seinen Stammtorhüter und Kapitän Ferdinand Oswald bestreiten.

Wie die Wattener am Mittwoch mitteilten, wurde der 32-Jährige am Dienstag in Innsbruck erneut an der Bandscheibe operiert. Bereits im Herbst hatte sich der Keeper wegen anhaltender Rückenbeschwerden unters Messer legen müssen. Die Schmerzen kamen nach der 0:5-Niederlage beim TSV Hartberg zurück und erforderten einen neuerlichen Eingriff.

apa