Rieder wechselt von Klagenfurt zum WAC

APA/GERT EGGENBERGER

Florian Rieder (r.) gegen den WAC, künftig für die Wolfsberger/Archiv

Bundesligist WAC hat am Mittwoch für nächste Saison die Verpflichtung von Florian Rieder bekanntgegeben. Der 27-jährige Offensivspieler kommt von Liga-Konkurrent Austria Klagenfurt ins Lavanttal.

In der laufenden Saison brachte es Rieder auf 23 Einsätze, aus denen vier Tore und zwei Torvorlagen entsprungen sind. WAC-Trainer Manfred Schmid meinte, dass der Tiroler gut in die WAC-Spielphilosophie passe. Rieder: "Der nächste logische Schritt in meiner Karriere."

apa