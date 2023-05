Brisantes Fußball-Duell in Olympia-Quali

IMAGO /Kyodo News/SID/IMAGO /Kyodo News

Brisantes Quali-Duell: Nordkorea gegen Südkorea

In der Qualifikation für das Fußballturnier bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris kommt es zu einem politisch brisanten koreanischen Duell. Die Frauen-Teams aus dem Süden und Norden wurden in dieselbe Gruppe gelost und treffen am 29. Oktober in China aufeinander.

Die weiteren Teams in der Quali-Gruppe B sind Asienmeister China und Thailand. Nur der Gruppensieger und der beste Zweite aus den insgesamt drei Staffeln kommt in die finale Runde. Asien hat zwei Plätze im Olympia-Turnier.

Nordkorea stellt traditionell die stärkere Mannschaft als der Süden, hat sich seit der Corona-Pandemie aber weitgehend aus dem internationalen Sport zurückgezogen. Südkorea nimmt als deutscher Gruppengegner an der WM in Australien und Neuseeland im Sommer teil, hat sich aber noch nie für Olympia qualifiziert.