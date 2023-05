SGE-Coach Glasner schiebt Zukunftsfrage weg

IMAGO/Martin Hoffmann

Oliver Glasner verlässt Eintracht Frankfurt am Saisonende

Eintracht Frankfurts scheidender Trainer Oliver Glasner will erst nach dem DFB-Pokalfinale eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

"Ich beschäftige mich jetzt ausschließlich mit Eintracht Frankfurt. Ich finde, die Mannschaft, die Fans und die Stadt haben 100 Prozent Oliver Glasner bis zum letzten Spiel verdient", sagte der Österreicher: "Ich fühle mich in der Pflicht."

Der 48-Jährige muss die Hessen zum Saisonende verlassen. Zuletzt war der SGE-Coach mit mehreren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden.

In der Bundesliga stehen noch zwei Spiele an, im Pokal dazu am 3. Juni das Endspiel gegen RB Leipzig.

"Es reicht, wenn ich zum Einkaufen gehe oder zum Bäcker, wo ich von vielen Menschen angesprochen werde, die mir viel Zuspruch geben", sagte er: "Natürlich entsteht in der einen oder anderen Situation ein bisschen Wehmut."

Zunächst will Glasner Frankfurt aber wieder nach Europa führen, dazu braucht es einen Erfolg bei Schalke 04 am Samstag (15:30 Uhr/Sky). "Schalke hat speziell zu Hause sehr gut gespielt und viel gepunktet", warnte Glasner, der ein "hochemotionales und intensives" Spiel gegen den Abstiegskandidaten erwartet. Rafael Borre kehrt nach Sperre dafür wieder zurück, Philipp Max soll erst nächste Woche wieder vollständig ins Training einsteigen.