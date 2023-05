Italiens Fußball-Renaissance durch "Leidenschaft und Liebe"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die AS Rom bejubelte den Einzug ins Finale der Europa League

Inter, die Roma und Florenz: Italiens Fußball erlebt mit drei Finalisten eine Renaissance.

In der Stunde des Triumphes war Jose Mourinho mit seinen Gedanken bei den Flutopfern in der Emilia Romagna. "Ich möchte ihnen eine Nachricht der Stärke schicken", sagte der Starcoach der AS Rom nach dem hart erkämpften Finaleinzug in der Europa League bei Bayer Leverkusen, und seine Botschaft lautete: "In schwierigen Momenten können die Menschen das Beste aus sich herausholen."

Ganz so wie der italienische Fußball, der wenige Monate nach der verpassten WM in Katar eine erstaunliche Renaissance erlebt. Neben Mourinhos Roma erreichten Inter Mailand in der Champions und die AC Florenz in der Conference League das Endspiel. "In Italien", sagte Idol Alessandro Del Piero schmunzelnd, "lassen wir uns in schwierigen Zeiten immer etwas Besonderes einfallen." Ob auf dem Platz oder beim Kampf gegen die Wassermassen.

"Finali d'Italia!", titelte die "Gazzetta dello Sport", der "Corriere dello Sport" jubilierte unter der "Triplete!"-Überschrift: "Italien dominiert in Europa". Sogar Giovanni Malago, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (CONI), sah einen "Lichtblick" und frohlockte: "Wir gewinnen an Prestige."

Zum fünften Mal stellt die Serie A in jedem der drei Wettbewerbe mindestens einen Finalisten, erstmals seit 1994. Vier Jahre zuvor gelang das bislang einzige Trophäen-Triple, als die AC Mailand, Sampdoria Genua und Juventus Turin im Landesmeister-Wettbewerb, Pokal der Pokalsieger und UEFA-Cup triumphierten.

Italien will "nicht von der Renaissance unseres Fußballs träumen"

Die Gründe für den Wiederaufschwung? Taktisch gewiefte Trainer in Rom oder Florenz, Altstars im dritten Frühling in Mailand - und Klubbesitzer mit dem nötigen Kleingeld. Die Roma und Fiorentina werden aus den USA alimentiert, Inter aus China. Im UEFA-Ranking ist Italien bis auf 0,7 Punkte an den Dritten Deutschland herangerückt, der Vorsprung auf Frankreich auf über 20 Zähler angewachsen.

Ein zweiter Dreifachtriumph ist gleichwohl unwahrscheinlich. Mourinho, der mit der Roma im vergangenen Jahr bereits die Conference League gewann, ist am 31. Mai in Budapest gegen Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla Außenseiter. Das gilt erst recht für Florenz am 7. Juni in Prag gegen West Ham United und vor allem für Inter am 10. Juni in Istanbul gegen das "außerirdische" Manchester City.

"Lasst uns nicht übertreiben, lasst uns bescheiden bleiben, lasst uns nicht von der Renaissance unseres Fußballs träumen", mahnte die "Gazzetta" - und träumte nach dem "kraftvollen Signal" doch vom "goldenen Zeitalter der Achtziger und Neunziger". Del Piero sieht Italien "viele Schritte hinter" der Premier League, "auf dem Spielfeld, in Bezug auf Körperlichkeit, Fernsehrechte, Stadien und viele andere Dinge".

Dennoch hätten die "Meister der Defensive" zwei Jahre nach dem EM-Triumph gute Chancen auf weitere Coups. "Wir Italiener haben Leidenschaft und Liebe", sagte Del Piero, das mache die Unterlegenheit "manchmal wett".

Und dann holen sie wieder mal das Beste aus sich heraus.