Füllkrug gegen den 1. FC Köln zurück im Aufgebot

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Niclas Füllkrug steht wieder im Bundesliga-Aufgebot von Werder Bremen

Nach einer fünfwöchigen Pause wegen muskulärer Probleme in der Wade wird Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln wieder in den Kader der Hanseaten zurückkehren. Ein Einsatz von Beginn an gilt allerdings als eher unwahrscheinlich.

"Dass Niclas wieder dabei ist, erhöht unsere Möglichkeiten. Er konnte im Training alles mitmachen und fühlt sich gut. Es ist deutlich besser als in den vergangenen Wochen. Und bei uns kommt keiner als Maskottchen mit", sagte Trainer Ole Werner zur aktuellen Situation des Nationalspielers am Freitag.

Die Norddeutschen nehmen in der Tabelle aktuell den 14. Platz ein. Ihnen fehlt noch ein Punkt, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft endgültig unter Dach und Fach zu bringen.