Rasissmus-Eklat überschattet nächste Real-Pleite

IMAGO/Jose Breton

Diego Lopez (r) schoss das einzige Tor der Partie.

Nach dem Aus in der Champions League hat Real Madrid auch in La Liga eine Niederlage kassiert.

Die Mannschaft um den erst später eingewechselten Ex-Weltmeister Toni Kroos verlor beim abstiegsbedrohten FC Valencia 0:1 (0:1), insgesamt 17 Minuten wurden in dem teils hitzigen Duell am Ende nachgespielt.

Das entscheidende Tor erzielte Diego Lopez in der 33. Minute. Während die Blanquinegros als Tabellen-13. nun fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz haben, verpassten es die Königlichen, in der Tabelle wieder am Stadtrivalen Atletico auf Platz zwei vorbeizuziehen. Real hat einen Punkt Rückstand. Es war die achte Niederlage in La Liga für die Madrilenen.

Die Führung für Valencia war etwas glücklich, aber nicht unverdient. Nach einem offenbar missglückten Schussversuch von Justin Kluivert musste Lopez am zweiten Pfosten nur einschieben. Auch in Durchgang zwei war die Real-Offensive oft ideenlos. Die beste Chance hatte in der 68. Minute Rodrygo, scheiterte aber an Torhüter Giorgi Mamardashvili.

Vinicius Junior offenbar rassistisch beleidigt

Kurz danach kam es zu einer fast zehnminütigen Spielunterbrechung, weil sich Real-Stürmer Vinicius Junior und Valencias Eray Cömert in die Quere gekommen waren. Danach soll es auch zu rassistischen Äußerungen von den Zuschauerrängen in Richtung Vinicius gekommen sein. Der Stadionsprecher forderte die Fans dazu auf, Respekt zu zeigen und rassistische Äußerungen zu unterlassen.

Das 2:0 durch Kluivert wurde wegen einer Abseitsstellung von Passgeber Lino nicht anerkannt. Madrid drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, in der ersten Minute der Nachspielzeit lenkte Mamardashvili einen Schuss von Fede Valverde über die Latte, kurz darauf auch einen Freistoß von Kroos (90.+4).

Anschließend kam es zur zweiten Rudelbildung des Spiels, in der Vinicius wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. Auch einen Schuss von Karim Benzema (90.+13) parierte Mamardashvili.