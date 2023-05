Barcelona verliert bei Nachzügler Valladolid

APA/AFP

Barca mit Lewandowski bekletterte sich nicht mit Ruhm

Spaniens Meister FC Barcelona hat am Dienstag auch das zweite Spiel nach der Titelfeier verloren. Barça unterlag in der 36. Runde beim Abstiegskandidaten Real Valladolid mit 1:3 (0:2). Ein frühes Kopfball-Eigentor von Andreas Christensen (2.) brachte den nun Liga-17. in Front, Cyle Larin erhöhte noch vor der Pause per Elfmeter auf 2:0 (22.). Nach dem 3:0 durch Gonzalo Plata (73.) betrieb Robert Lewandowski mit seinem 23. Saisontreffer noch Ergebniskosmetik (84.).

Barcelona hatte zuvor nur am 9. Spieltag gegen Real drei Tore und in 35 Spielen insgesamt nur 15 Gegentore kassiert. Der Vierte Real Sociedad bezwang indes Almeria mit 1:0 und könnte bei einem Punkteverlust von Villarreal am Mittwoch zwei Runden vor Schluss die Champions-League-Teilnahme sicher haben.

apa