Sieben Festnahmen nach ECL-Spiel in Alkmaar

APA/ANP

Alkmaar-Fans nach Ausschreitungen in Polizeigewahrsam

Nach den Ausschreitungen im Conference-League-Spiel in der Vorwoche zwischen Alkmaar und West Ham sind sieben Randalierer festgenommen worden. Zehn weitere Personen werden noch gesucht, hieß es in niederländischen Medien am Mittwoch.

Unmittelbar nach West Hams 1:0-Sieg im Semifinal-Rückspiel und dem damit verbundenen Final-Einzug der Londoner hatten Alkmaar-Fans versucht, in einen Bereich für Familien und Freunde der West-Ham-Profis zu gelangen.

apa