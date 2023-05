Salzburg-Goalie Walke kündigt Karriereende an

BARBARA GINDL, APA

Alexander Walke legt die Goalie-Handschuhe ins Eck

Salzburg-Goalie Alexander Walke beendet mit Saisonende seine Karriere. Walke stand seit 2010 - mit einer kurzen Unterbrechung - in Salzburg unter Vertrag und feierte dort elf Meister- und neun Cuptitel. Seit 2019/20 fungierte er nur noch als Edelreservist. Nach 227 Pflichtspieleinsätzen fokussiert sich der bald 40-jährige Deutsche endgültig auf die Nachwuchs-Tormannausbildung des Clubs, in die er schon zuletzt eingebunden war.

An Philipp Köhn und Ersatzgoalie Adam Stejskal gab es für Walke zuletzt kein Vorbeikommen mehr. Sein bisher letztes Spiel für Salzburg absolvierte er am 8. Mai 2022 beim 4:0 gegen den WAC. "Für mich geht im Sommer eine unglaubliche Reise zu Ende, bei der ich über die Jahre so viele großartige Dinge erleben durfte und so viele positive Erinnerungen mitnehme", erklärte Walke in einer Club-Aussendung.

Sportchef Christoph Freund meinte: "Alex ist in den letzten 13 Jahren zu einem echten 'Soizburger' geworden. Er wird bis zuletzt ein ganz wichtiger Faktor für unsere Mannschaft sein, gibt trotz seines mittlerweile für einen Fußballer schon fortgeschrittenen Alters in jedem Training richtig Gas und pusht seine jungen Kollegen stets." Dass Walke weiterhin im Club bleibt, freute Freund besonders. "Damit haben wir einen großartigen Typen und erfolgreichen Sportler, der den Klub und seine Philosophie über Jahre hindurch begleitet hat und dadurch natürlich sehr gut kennt, weiter bei uns."

apa