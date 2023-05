WAC verlängert mit Baumgartner und Röcher

APA/GERT EGGENBERGER

Baumgartner (l.) bleibt dem WAC treu

Der WAC hat Dominik Baumgartner und Thorsten Röcher langfristig an den Verein gebunden. Der in der Innenverteidigung spielende Kapitän Baumgartner (26) verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag laut einer Mitteilung der Wolfsberger vom Freitag bis Sommer 2026. Angreifer Röcher (31) band sich vorzeitig bis 2025 an die Lavanttaler, sein ursprünglicher Kontrakt wäre Ende der kommenden Saison ausgelaufen.

Vor allem Baumgartner galt als potenzieller Abgangskandidat. Der Bruder von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner wurde schon im vergangenen Sommer umworben. "Die in den letzten Monaten oft diskutierte 'Causa Baumgartner' ist somit beendet. Wir hatten gute Gespräche und freuen uns, nun gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen", sagte WAC-Chef Dietmar Riegler in einem Statement. Trainer Manfred Schmid freute sich über den Verbleib von "zwei absoluten Führungsspielern".

apa