Sturm-Frauen wahren Titelchance

GEPA pictures/ Mario Buehner

Sturm Graz kann immer noch Meister werden.

Die Frauen des SK Sturm Graz haben die kleine Chance auf ihren ersten Meistertitel gewahrt. Die Steirerinnen gewannen am Samstag in der vorletzten Runde der Planet Pure Frauen Bundesliga das Heimspiel gegen SKV Altenmarkt mit 6:0 (1:0) und verkürzten den Rückstand auf Titelverteidiger SKN St. Pölten auf zwei Punkte. Die Niederösterreicherinnen können ihren achten Meistertitel in Folge am Sonntag (11.00 Uhr) mit einem Sieg bei Wacker Innsbruck fixieren.

Altenmarkt steht eine Runde vor Saisonschluss als Absteiger fest.

apa