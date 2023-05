DFL gratuliert Heidenheim zum Aufstieg in die Bundesliga

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Watzke gratuliert den Heidenheimern im Namen der DFL

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) um Hans-Joachim Watzke hat dem 1. FC Heidenheim zum erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga gratuliert.

"Mit dem 1. FC Heidenheim 1846 heißen wir das 57. Bundesliga-Mitglied seit der Premiere in der Saison 1963/64 willkommen. Glückwünsche an die Vereinsführung, die Mannschaft, an den Trainerstab und die Fans", sagte Watzke als Sprecher des DFL-Präsidiums.

Heidenheim hatte am Sonntag durch ein dramatisches 3:2 (0:0) bei Jahn Regensburg den Aufstieg perfekt gemacht. Watzke hob besonders die Kontinuität innerhalb des Klubs hervor. "Nicht erst die neun Jahre in der 2. Bundesliga seit 2014 waren von Kontinuität geprägt: Trainer Frank Schmidt ist gebürtiger Heidenheimer, früherer Profi des Klubs und bereits seit 2007 Chefcoach. Und schon fast drei Jahrzehnte ist der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald in Führungspositionen tätig", sagte Watzke.

Während Heidenheim aufsteigt, muss der Hamburger SV trotz eines 1:0-Siegs beim SV Sandhausen wie im Vorjahr in die Relegation.