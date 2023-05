Hier steigt das Trainingslager des FC Schalke 04

IMAGO/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 hat sich aus der Bundesliga verabschiedet

Der FC Schalke 04 absolviert sein Saison-Vorbereitungs-Trainingslager vom 8. bis 16. Juli in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.

Dort sind auch zwei Testspiele geplant, die allerdings noch nicht terminiert wurden. Nach der Rückkehr aus Österreich können sich die S04-Fans am 23. Juli auf den großen Schalke-Tag freuen.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis absolviert am 26. Juni ihren Trainingsauftakt im Parkstadion. An den beiden Tagen vor dem ersten Training auf dem Platz finden im medicos.AufSchalke sportmedizinische Untersuchungen sowie interne Leistungstests statt.

Auch die ersten beiden Testspiele sind bereits terminiert. Am 1. Juli (15:00 Uhr) treten die Königsblauen beim SC Spelle-Venhaus an. Der zweite Gegner ist der 1. FC Bocholt aus der Regionalliga West, gespielt wird am 6. Juli (18:00 Uhr).