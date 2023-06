FC Augsburg schlägt doppelt auf dem Transfermarkt zu

IMAGO/Martin Hoffmann

Finn Dahmen wechselt zum FC Augsburg

Personeller Doppelschlag beim FC Augsburg: Mit Torhüter Finn Dahmen und Verteidiger Patric Pfeiffer hat der schwäbische Fußball-Bundesligist am Donnerstag gleich doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Der 25 Jahre alte Dahmen, U21-Europameister von 2021, kommt vom FSV Mainz 05 und unterschrieb einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der 23-jährige Pfeiffer wechselt vom Erstliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 zum FCA und erhält einen Vertrag bis 2027. Beide Spieler sind ablösefrei.

"Nach einer langen und schönen Zeit in Mainz möchte ich für mich den nächsten Schritt gehen", sagte Dahmen, der zuletzt 15 Jahre in Mainz gespielt und dort sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen hatte: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in einem neuen Umfeld." FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter nannte Dahmen einen "jungen und ehrgeizigen Spieler, der zu unserer Vision passt. Er ist zielstrebig und hungrig, bringt aber auch schon einiges an Erfahrung mit."

Mit Pfeiffer, so Reuter, bekomme man "einen der besten Verteidiger der 2. Liga, der uns mit seiner Schnelligkeit, Zweikampf- und Kopfballstärke in den kommenden Jahren helfen wird, unsere Ziele zu erreichen". Zudem teilte Augsburg am Donnerstag mit, dass der 19-jährige Torhüter Marcel Lubik aus dem eigenen Nachwuchs mit einem langfristigen Profivertrag bis zum 30. Juni 2026 plus Option ausgestattet worden ist.