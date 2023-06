Google neuer Namenssponsor der Frauen-Bundesliga

Sven Hoppe/dpa

Für die Frauen-Fußball-Bundesliga wurde ein neuer Namenspartner gefunden

Die Frauen-Bundesliga bekommt ab der nächsten Saison 2023/24 einen neuen Namensgeber. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wurde mit Google Pixel für vier Spielzeiten bis zum 30. Juni 2027 eine Vereinbarung erzielt. Bisheriger Namensgeber war der Druckereiunternehmen Flyeralarm.

Der DFB bezeichnete das neue Engagement des amerikanischen Technologiekonzerns und Smartphone-Herstellers als "einen Meilenstein für den Frauenfußball in Deutschland", was die wachsende Bedeutung von Frauen im Fußball unterstreiche. Für die Frauen-Bundesliga sei dies der Beginn einer neuen Ära, in der die Attraktivität und Sichtbarkeit des Wettbewerbs auf globaler Ebene weiter gestärkt würden.

Eine zentrale Rolle wird laut DFB die digitale Präsenz von Google Pixel spielen. Die Partnerschaft umfasse umfangreiche digitale Aktivierungsrechte, die eine Integration in die Matchday-Erlebnisse der Fans sowie die Erstellung von hochwertigem Content rund um die Frauen-Bundesliga ermögliche, hieß es in der Mitteilung. Google Pixel werde nicht nur die Sichtbarkeit der Frauen-Bundesliga stärken, sondern auch den Wettbewerb unterstützen, "indem es innovative Lösungen für die Fans und die gesamte Fußball-Community" bereitstelle.

Erst vergangene Woche hatten der DFB und Google bekannt gegeben, dass der Internet-Riese neuer Sponsor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen wird.