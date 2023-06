Skhiri verlässt den 1. FC Köln

FIRO/SID

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Abgang seines Schlüsselspielers Ellyes Skhiri nun auch offiziell bestätigt.

Der Tunesier wird den Klub in diesem Sommer ablösefrei verlassen, das teilten die Kölner am Donnerstag mit. Für welchen Verein der defensive Mittelfeldspieler in Zukunft aufläuft, ist noch unklar.

Skhiri war 2019 vom HSC Montpellier aus Frankreich gekommen, in vier Jahren absolvierte er 133 Pflichtspiele für den FC. Der 28-Jährige erzielte dabei 20 Tore, seine sieben Treffer in der abgelaufenen Spielzeit waren der Bestwert im Team der Kölner. Skhiri gehörte zudem in jeder Saison zu den laufstärksten Spielern der Bundesliga.

Schon zuletzt war man beim FC offen von einem Abschied des Nationalspielers ausgegangen, Skhiri hofft auf den nächsten Karriereschritt möglichst bei einem Klub, der in der Champions League aktiv ist. Ein gewinnbringender Verkauf des Mittelfeldspielers schon im vergangenen Sommer kam nicht zustande, er verlässt den Klub nun nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei.